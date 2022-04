SG Telgte hat Oeding vor Augen und das Halbfinale im Sinn

Während die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern in Bökendorf ihren vierten Erfolg in Serie landen wollen, stehen die Frauen der SG Telgte vor einer Doppelaufgabe. Sie haben das Meisterschaftsspiel am Sonntag gegen Oeding vor Augen und das Pokal-Halbfinale am Mittwoch im Sinn.

Drei Spiele in Folge haben die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern nun gewonnen. „In Ostwestfalen versuchen wir unsere Serie fortzusetzen“, sagt Trainer Christian Rusche. „Bökendorf hat nur einen Rasenplatz. Bei dem vielen Regen in den letzten Tagen stellen wir uns auf ein kampfbetontes, dreckiges Spiel ein.“

Auf Platz zwölf liegt der ehemalige Regionalligist aus Brakel lediglich zwei Zähler vor den vier Abstiegsrängen. Zudem hat der FC Donop-Voßheide noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Auf fünf Teammitglieder muss Coach Rusche am Sonntag verzichten. Annika Bröcker (Praktikum), Frieda Kemper (Urlaub), Karina Samberg (privat verhindert), Laura Glenzki (berufliche Fortbildung) und Vanessa Beste (verletzt) stehen nicht zur Verfügung. Zudem ist Lia Wille angeschlagen und ein Einsatz deshalb nicht sicher.

Für die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte steht in den Tagen vor Ostern eine ganz besondere Woche an. Sie haben den FC Oeding vor Augen, das Halbfinale im Kreispokal allerdings schon im Sinn. „Für uns ist die Begegnung am Sonntag eine Generalprobe für den Mittwoch, quasi ein Einspielen für das Pokalspiel bei Borussia Münster“, sagt SG-Coach Sebastian Wende. In der Meisterschaftsrunde hat sich die Elf aus der Emsstadt im vorderen Mittelfeld eingependelt. Nach oben geht nichts mehr, nach unten ist der Abstand beruhigend. Aber ein mögliches Pokalfinale am 25. Mai im eigenen Stadion übt natürlich einen immensen Reiz aus.

Gegen Oeding wird die SG ohne die Urlauberinnen Verena Melchert und Esther Kleinfeld auskommen müssen. Das Mitwirken von Marion Osthues und Linda Focke ist fraglich. Im Hinspiel trennten sich beide Aufgebote mit einem 2:2.