SG Telgte II erwartet den BSV Ostbevern mit Selbstvertrauen

Der BSV Ostbevern mischt als Siebter in der erweiterten Spitzengruppe mit, die SG Telgte II freut sich als Elfter schon über ein Punktepolster nach unten. Die Gefühlslagen in den beiden Mannschaften lassen aber gerade etwas anderes vermuten.

In einem Pflichtspiel standen sich die SG Telgte II und der BSV Ostbevern zuletzt am 3. November 2019 gegenüber. Das war in der Kreisliga B, der BSV gewann mit 3:1. Das Rückspiel wurde wegen Corona nicht mehr ausgetragen. Ostbevern ist dann aufgestiegen, die Telgter Zweite folgte in diesem Sommer. Jetzt sehen sich die beiden Teams wieder. Das kleine Derby wird am Sonntag um 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Takko-Stadion angepfiffen.

Zweiter Sieg in Folge

Die Telgter haben am Donnerstagabend mit 5:2 gegen Schlusslicht FC Greffen gewonnen – ihr zweiter Sieg in Folge. Von den letzten sechs Begegnungen hat der Aufsteiger nur eine verloren. „Jetzt spielt es sich leichter“, sagt Trainer Björn Busch. „Wir gehen mit Rückenwind ins Derby. Mal gucken, ob wir die Woche veredeln können.“

Die Ostbeverner haben am Donnerstag das große Derby gegen Ems Westbevern mit 1:3 verloren – nach zu lascher erster Halbzeit. „Ich habe der Truppe mit auf den Weg gegeben, dass ich eine Reaktion erwarte“, sagt Coach Daniel Kimmina. „Es wird ein enges Spiel auf Augenhöhe. Die Telgter sind gut drauf. Defensiv machen sie es sehr, sehr gut gut. Da stehen sie sehr stabil, gerade gegen spielstärkere Mannschaften.“

BSV kommt mit Kowol und Cramer

Fünf Spieler fehlen dem BSV. Marco Bensmann ist weiter verletzt, gegen Ems hat es auch Steffen Langanke erwischt. Niels Ritter ist privat verhindert, Kevin Büst nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Westbevern gesperrt. Auch Roman Middrup muss wegen seiner fünften Gelben Karte aussetzen. Er wäre aber ohnehin nicht da gewesen. Hendrik Hülsmann meldet sich zurück, auch Lukas Kowol kann aushelfen. Steffen Cramer ist gerade in der Heimat und steht vor seinem Saisondebüt. Noch fraglich sind die angeschlagenen Robin Hagenah und Niels Kock.

SG-Trainer Busch kann am Sonntag wieder mit David Krolikowski, Tillmann Knemöller und Dennis Hemesath planen.