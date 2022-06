SG Telgte II kehrt nach sieben Jahren in die Kreisliga A zurück

Nach sieben Jahren kehrt die zweite Mannschaft der SG Telgte in die Kreisliga A zurück. Meisterschaft und Aufstieg machte die Truppe mit einem 2:0-Sieg in Alverskirchen perfekt. Die Beine waren aber offenbar ganz schön schwer.

Ein Sieg im letzten Saisonspiel bei der DJK Rot-Weiß Alverskirchen, und die Meisterschaft in der Kreisliga B2 wäre geritzt. Nur diesen einen Schritt, beim Tabellenzwölften wohlgemerkt, musste der Spitzenreiter noch gehen, um in die Kreisliga A aufzusteigen. Wie schwer die Beine an solchen Tagen werden können, haben die Fußballer der SG Telgte II am Pfingstmontag gespürt.

Vor großer Kulisse dominierten sie, taten sich gegen einen zähen und hochmotiviert verteidigenden Gastgeber aber sehr schwer. Am Ende stand - wie berichtet – ein mühevoller 2:0 (0:0)-Sieg. Die Alverskirchener hatten in der ersten Halbzeit Aluminium getroffen, in der zweiten schwächten sie sich selbst. Innerhalb von fünf Minuten flogen zwei Spieler des Gastgebers mit Gelb-Rot vom Platz. Ab der 65. Minute kickten die Telgter also mit elf gegen neun.

In der 78. Minute brach Julian Keller mit seinem Treffer zum 1:0 das Eis. Es war sein elftes Saisontor, damit ist er schon der beste Schütze des Meisters in dieser Saison. In der Nachspielzeit erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Dennis Hemesath auf 2:0.

„Die Leistung war nicht unsere beste in dieser Saison, aber sie ist vielleicht auch damit zu erklären, dass schon alles für die Meisterfeier geplant war. Das haben die Spieler natürlich im Hinterkopf“, sagte SG-Trainer Björn Busch. „Wir waren nicht so laut wie gegen Westkirchen auf dem Platz. das war mir teilweise zu lethargisch. Die beiden Gelb-Roten Karten haben uns auf jeden Fall geholfen.“

Ob mühselig oder nicht, am Ende war’s den Spielern und dem Coach egal. Es wurde gefeiert, lange und laut. Neun Tage zuvor war die dritte Telgter Mannschaft als Meister der Kreisliga C in die B-Liga aufgestiegen.

Letzter Aufstieg 2011

Die Zweite kehrt nach sieben Jahren in die Kreisliga A zurück. 2011 war sie als Vizemeister der Kreisliga B3 hinter dem FC Greffen aufgestiegen. In der A-Liga belegte die SG-Reserve von 2012 bis 2014 die Plätze fünf, acht und drei, ehe sie 2015 wieder in die Kreisliga B runtergehen musste.

SG II: M. Kleinherne – Knemöller (73. Holthusen), Winkelnkemper, Hermes, Krasniqi (90. Hemesath) – Starzonek, Kouba (80. Cevik), Krolikowski, Depner – Brüning (57. Allmich), Keller. Tore: 0:1 Keller (78.), 0:2 Hemesath (90.+1). Gelb-Rote Karte: Börding (60.), Osthues (65./beide Alverskirchen).