SG Telgte II mit Sorgen – Zuversicht in Westbevern und Ostbevern

Ems Westbevern will seine gute Position mit einem weiteren Sieg in Füchtorf festigen. Der BSV Ostbevern will seine schöne Serie in Sassenberg verlängern. Und die SG Telgte II geht mit Sorgen ins Kellerduell bei BW Aasee II.

Rang zwei in der Fußball-Kreisliga A1 und nach Punkten gleichauf mit Tabellenführer TSV Handorf: Ems Westbevern will seine blendende Position mit einer weiteren guten Leistung am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenzehnten SC Füchtorf festigen. „Wir haben uns diese Ausgangslage erarbeitet und wollen auch in Füchtorf punkten“, sagt Ems-Trainer Andrea Balderi. „Es wird aber nicht einfach, denn Füchtorf hat uns schon einige Male zugesetzt.“ Den Westbevernern fehlt Torjäger Hendrik Schlunz. Der Einsatz von Yannic Tewes ist noch offen. In der Abwehr steht Fabian Engberding nicht zur Verfügung.

Siegessträhne reicht schon fünf Spiele lang

Seit fünf Spielen ist der BSV Ostbevern jetzt schon unbesiegt. Die Serie soll am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellenelften VfL Sassenberg halten. Nicht nur das: „Wir wollen oben dranbleiben und die nächsten drei Punkte einfahren“, sagt Trainer Daniel Kimmina. „In der letzten Saison haben wir Sassenberg zweimal geschlagen. Das wollen wir fortsetzen. Es wird aber ein enges Spiel – so wie jedes Spiel in diesem Jahr.“ Sassenberg ist seit vier Partien ungeschlagen, hat 1:1 gegen Handorf gespielt und 1:0 in Sendenhorst gewonnen. Der BSV muss ohne Steffen Langanke und Carsten Knoblich auskommen. Lauren Kock hat wieder trainiert und steht zumindest im Kader.

Bei Tabellennachbar Blau-Weiß Aasee II kann die SG Telgte II am Sonntag (12.15 Uhr) einen wichtigen Sieg einfahren. Ein Punkt trennt die beiden Teams. Aasee hat die letzten vier Spiele verloren und die zweitmeisten Tore kassiert. „Ich erwarte ein offenes Spiel zweier Mannschaften, die sich nicht hinten reinstellen werden“, sagt SG-Coach Björn Busch. Personell aber „sieht es düster aus“, klagt er. Tobias Krumrein, David Krolikowski, Tillmann Knemöller, Lucas Lassak, Can Cevik, Maximilian Brüning, Philipp Rüter und Ole Wolters fallen aus. Jonas Allmich, Niklas Hermes und Artom Krasniqi sind noch fraglich.