SG Telgte plant gegen Wacker Mecklenbeck mit großer Kulisse

Im Kreispokal-Endspiel fordern die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte am Mittwoch (25. Mai, 19 Uhr) im heimischen Jugendstadion den Westfalenligisten Wacker Mecklenbeck heraus. WN-Redakteur Ralf Aumüller hat vor dem „Finale dahoam“ mit Magnus Hoveling gesprochen, dem Sportlichen Leiter Damen der SG.

Der Karten-Vorverkauf läuft über die Ticket-Agentur „Eventim“. Manch einer fragt schon, ob die SG jetzt durchdreht.

Hoveling: Nein, das kommt vom westfälischen Verband. Der FLVW hat das nach den Erfahrungen der letzten Jahre vorgeschlagen. Kreispokalspielleiterin Manuela Imholt rechnet mit 300 und mehr Zuschauern. Wir können das schlecht abschätzen, diese Zahl ist aber auch unsere Wunschgröße. In den ersten Tagen wurden schon 100 Tickets verkauft. Das ist sehr ordentlich. Wir planen, was das Catering betrifft, mit einer großen Kulisse. Am Donnerstag ist Feiertag, deshalb können wir am Mittwochabend in großer Runde noch länger zusammensein.

Die SG-Mannschaft hatte am vergangenen Sonntag schon ihr letztes Spiel. Ein Vorteil oder ein Nachteil?

Hoveling: Schwer zu sagen. Zuletzt waren wir ja nicht gerade im Flow. Ich hoffe, dass die eine oder andere Spielerin, die angeschlagen war, jetzt wieder fit wird.

Rechnen Sie sich Chancen aus gegen Mecklenbeck?

Hoveling: Ich sehe uns ganz klar als Underdog, aber wir haben es ja auch schon gegen den BSV Ostbevern geschafft. Wenn wir mit voller Kapelle spielen können, wenn die Leistungsträgerinnen dabei sind, haben wir eine Außenseiterchance.