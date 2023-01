SG Telgte spielt am Ende wie im Rausch und alle treffen

Am Ende spielte die SG Telgte wie im Rausch und gewann souverän die Hallenkreismeisterschaft. Alle zehn Feldspieler und beide Keeper haben mindestens ein Tor im Turnier erzielt. Die Frage: Bleibt was hängen vom HKM-Triumph für den Freiluft-Fußball?

Glas leer? Nein, für die SG Telgte war es am Sonntag eigentlich randvoll. Keno Lubeseder wurde in der Endrunde als bester Spieler des Tages ausgezeichnet. Im Finale traf er dreimal.

Eine ausschweifende Party wurde es nicht. Geht ja auch schlecht an einem Sonntagabend, wenn der Großteil der Mannschaft am nächsten Morgen wieder frisch zur Arbeit erscheinen muss. Anlass für eine ausgelassene Sause hätten die Fußballer der SG Telgte aber gehabt. Souverän gewannen sie in Warendorf die 33. Hallenkreismeisterschaft – mit einer 7:1-Gala im Finale gegen die SG Sendenhorst.