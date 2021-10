SG Telgte springt auf Platz drei

Für die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte läuft es momentan wie geschmiert. Bei der zweiten Mannschaft der Hammer Spielvereinigung sicherten sie sich schon ihren fünften Saisonsieg. Ein Spieler trug sich dabei zweifach in die Torschützenliste ein.

Mit dem fünften Sieg im neunten Saisonmatch haben die Fußballer der SG Telgte Platz drei der Bezirksliga (Staffel 7) erklommen. Die Punkte 15 bis 17 waren die verdiente Belohnung für eine starke Leistung in der zweiten Hälfte beim 3:1 (1:0)-Erfolg bei der Spielvereinigung Hamm II.

„In der ersten Halbzeit waren wir nicht die bessere Mannschaft“, räumte SG-Coach Frank Busch ein. „Wir haben zu viele Fehler im Aufbauspiel gemacht, waren fahrig und hatten keinen Spielfluss. Hamm hätte da 1:0 führen müssen.“ Die Emsstädter konnten sich bei Ersatztorhüter Sebastian Neukötter bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Er hielt einen fast in die Mitte geschossenen Elfmeter (20.) der Hausherren. Von seinem Übungsleiter hatte er den Tipp erhalten, sich für keine Ecke zu entscheiden. Keno Lubeseder brachte die Gäste kurz vor dem Seitenwechsel mit 1:0 in Führung.

Obwohl mit Martin Röös, Lukas Kleinherne und Keeper Sebastian Mende im Vorfeld gleich drei Stammkräfte ausfielen, legten die Telgter eine formidable zweite Hälfte hin. „Da haben wir richtig schönen Fußball mit schönen Kombinationen gespielt“, so Frank Busch. Kevin Wolf trug sich dabei gleich zweimal (65./70.) in die Torschützenliste ein. Lubeseder hätte sogar auf 4:0 erhöhen können, ehe aus abseitsverdächtiger Position der Treffer zum 1:3-Endstand fiel. Zudem durfte sich ein Hammer Spieler glücklich schätzen, wegen Nachtretens nicht Rot gesehen zu haben. Sein Coach nahm ihn aus disziplinarischen Gründen sofort vom Feld.

SG: Neukötter – Schwienheer (46. Hartmann), Kretzer, Hitchcock, Gronover – Plagge (72. Moreira), Lubes­eder, Tewes (51. Droste), Wolf, Malaj (75. Jashari) – Maffenbeier. Tore: 0:1 Lubes­eder (43.), 0:2 Wolf (65.), 0:3 Wolf (70.), 1:3 Özkara (88.).