SG Telgte steht für Spektakel und Tore

Gut ein Viertel der Bezirksliga-Saison 2021/22 ist vorbei – Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Schon 20 Treffer haben die Fußballer der SG Telgte in den ersten acht Begegnungen erzielt. Eine stattliche Zahl, die normalerweise einen Blick nach ganz oben in der Tabelle erlauben würde – wenn da nicht auch 18 Gegentore auf dem Tableau stehen würden.

5:3, 1:6, 4:1, 4:3 oder 4:2 lauten einige der Ergebnisse für die Elf aus der Emsstadt. Wenn sie auf dem Feld steht, ist in der Regel Spektakel vorprogrammiert. Fast fünf Treffer pro Spiel sind bislang garantiert, wenn Fahri Malaj, Josef Maffenbeier & Co. den Rasen betreten – wohlgemerkt fast gleichmäßig verteilt auf beide Spielpartner. Und bei Heimspielen im Takko-Stadion liegt dieser Schnitt noch einmal höher. Da fällt das bislang einzig torlose Duell in Westtönnen völlig aus dem Rahmen.

Auch am zurückliegenden Sonntag – beim 4:2-Heimerfolg gegen SF Ostinghausen – stellten die Telgter mal wieder unter Beweis, dass sie stets für beste Unterhaltung auf dem Fußballfeld sorgen. Einem eigentlich besseren Gegner zeigten sie mit schnellen Kontern und hoher Effektivität im Abschluss, dass sie in der laufenden Saison fast jedem Kontrahenten wehtun können. Das hatte am dritten Spieltag auch schon Titelanwärter TuS Freckenhorst beim 1:4 auf eigenem Geläuf zu spüren bekommen.

Nur ein Team scheint in der Bezirksliga-Gruppe 7 über allem zu schweben – und das heißt SV Westfalia Soest. Neun Spiele, neun Siege, 39:4 Tore – der verlustpunktfreie Tabellenführer ist der ganz heiße Anwärter auf den Landesliga-Aufstieg. Fußballerische Qualität, Erfahrung und Konstanz – Soest bringt alles mit, was es zum Titelgewinn braucht. Verfolger Freckenhorst liegt schon sechs Zähler zurück.

„Dass Soest Meister wird, ist für mich in Stein gemeißelt“, sagt SG-Übungsleiter Frank Busch. „Die gehören nicht in unsere Liga und verlieren keine drei Spiele mehr. Dafür sind sie einfach zu komplett.“

Sowohl von der Platzierung (6.) als auch von der Punkteausbeute her „sind wir alles in allem nicht unzufrieden“, blickt er auf die ersten Matches zurück. Vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen stehen da bislang zu Buche. „Die Punkte in Freckenhorst waren nicht eingeplant, dafür haben wir in Cappel welche liegen gelassen. In der Vorsaison waren es zu diesem Zeitpunkt erst acht Punkte. Ich hoffe, dass es mit der Ausbeute so weitergeht wie bislang und wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ Derzeit liegt die Hammer Spielvereinigung II – übrigens am Sonntag nächster Gegner der SG – sieben Zähler hinter den Telgtern auf dem ersten Abstiegsrang.

Bei einem zentralen Vorhaben für diese Saison sind die Emsstädter auf einem guten Weg. Er wolle junge Spieler bezirksliga-tauglich machen, hatte sich Busch auf die Fahnen geschrieben. Damit ist er offenkundig einen beachtlichen Schritt vorwärts gekommen. „Keno Lubeseder und Thomas Hitchcock machen hervorragende Spiele, Marc Droste macht sich gut auf der linken Seite und Felix Depner war bis zu seiner Verletzung auf einem tollen Weg“, nennt er vier Beispiele für die gewünschte Entwicklung. „In diese Richtung muss es weitergehen. Der Grundstein ist gelegt.“ Und wo führt der Weg in dieser Spielzeit noch hin? „Wir haben von oben fast alle Mannschaften weg. Da ist was möglich. Wir müssen nur weiter gierig bleiben und dürfen nicht zu schnell zufrieden sein.“