SG Telgte sucht für das Spiel gegen SVE Heessen noch einen Torhüter

Mit einem Kraftakt hat die stark dezimierte SG Telgte am Sonntag mit 1:0 beim SV Drensteinfurt gewonnen. Frank Busch gibt sich trotzig. „Wir wollen in den letzten Spielen alles mitnehmen, was noch geht“, sagt der Trainer des Bezirksliga-Dritten. In einem vom Mai-Feiertag vorgezogenen Spiel erwartet seine Truppe am heutigen Donnerstag (20 Uhr) auf dem Kunstrasen im Takko-Stadion den Tabellenneunten SVE Heessen. In der Hinrunde reichte es für die Telgter in Hamm zu einem 0:0 – mit Ach und Krach. „Das war glücklich“, erinnert sich Busch. „Heessen fand ich bärenstark – von der Spielanlage her, vom Tempo, von der Wucht.“ Der SG-Coach hofft auf eine Mentalität seiner Mannschaft wie in Drensteinfurt. Spannend in Telgte ist derzeit vor allem die Frage, wer alles fehlt. Zuletzt war es eine komplette Elf. Offen ist noch, wer im Kasten steht. Sebastian Mende fehlt aus beruflichen Gründen. Jan Plagge und Lukas Kleinherne kehren ins Team zurück. Dafür sitzen Joost Hagedorn und Niclas Samel, die am Mittwochabend noch mit der A-Jugend gespielt haben, diesmal auf der Bank – neben Altmeister Jörg Sauerland.