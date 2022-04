SG Telgte trifft in der 95. Minute zum 2:2 gegen SVE Heessen

Mit einem Tor in der letzten Sekunde der fünfminütigen Nachspielzeit belohnte sich die SG Telgte für eine Energieleistung. Nach einem Eckball traf Keno Lubeseder kurz vorm Abpfiff zum späten, aber hochverdienten 2:2 gegen den SVE Heessen.

Immer nach vorne: Kevin Wolf legt den Ball am Heessener Dennis Gutsche vorbei.

Die Telgter liefen einem 0:2-Halbzeitrückstand hinterher. Sie hatten sich in der 31. Minute und in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zwei Kontertore gefangen. Die Gäste aus Hamm hätten allerdings auch schon vor dem ersten Treffer in Führung gehen müssen (7.). Die beste Chance für die Gastgeber vergab Maximilian Kretzer, der nach einer Hereingabe kurz vorm Kasten über den Ball trat (22.). Der etatmäßige Abwehrspieler hatte sich nicht klammheimlich nach vorne geschlichen, sondern wurde angesichts der Personalknappheit als Stürmer aufgeboten.

„ »Das war ein Klassenunterschied.« “ SG-Trainer Frank Busch zur zweiten Halbzeit

Dass die Telgter personell seit Wochen aus dem letzten Loch pfeifen, kurz vor der Pause auch noch Lars Schwienheer (Platzwunde am Kopf) auswechseln und einige Spieler aufbieten mussten, die nach ihrem Fitnessstand eigentlich noch gar nicht für einen Einsatz über 90 Minuten infrage kommen, war in der zweiten Hälfte nicht zu sehen. Da spielte nur noch eine Mannschaft: Telgte. Von den Gästen aus Hamm kam: nichts mehr. „Das war ein Klassenunterschied“, sagte SG-Trainer Frank Busch nach dem Abpfiff. „Das Unentschieden ist so ’was von verdient.“

Großchancen gab es aber kaum, weil viele Anspiele zu ungenau waren. Und die SG muss sich vorwerfen lassen, den kleinen Torwart – die ersten drei Keeper des SVE Heessen waren ausgefallen – viel zu wenig beschäftigt zu haben. Zu zwei Toren reichte es aber trotzdem: In der 79. Minute erzielte der A-Jugendliche Joost Hagedorn mit seinem ersten Treffer bei den Senioren das 1:2, ehe Lubeseder in der Nachspielzeit zuschlug.

SG: Hülsmann – Gronover, Schwienheer (40. Dombrowsky), Plagge, Kleinherne – Hitchcock, Lubeseder, Wolf, Droste (46. Hagedorn) – Jashari (68. Samel), Kretzer. Tore: 0:1 Nieddu (31.), 0:2 Westermann (45.+2), 1:2 Hagedorn (79.), 2:2 Lubeseder (90.+5).