Sieg bei BW Aasee – BSV Ostbevern tankt Selbstvertrauen

Vier Tage vorm Meisterschaftsbeginn 2023 noch ein Testspiel zu vereinbaren, war genau die richtige Entscheidung. „Wir haben ein echt gutes Spiel gezeigt und uns noch etwas Selbstvertrauen geholt“, kommentierte Christian Rusche, der Trainer des BSV Ostbevern, den 2:1 (1:0)-Sieg am Mittwochabend bei Landesligist BW Aasee. Mira Jörden brachte den Westfalenligisten in Führung (10.), Kristina Markfort erhöhte auf 2:0 (47.), ehe den Gastgeberinnen noch der Anschlusstreffer gelang (66.). „Aasee war zwei-, dreimal vor unserem Tor“, sagte Rusche. „Wir haben den Gegner von Anfang an gut beschäftigt und zu Fehlern gezwungen. Zur Halbzeit hätten wir 3:0 führen können.“ Franziska Rüter traf nur die Latte. „Wir hatten ein Chancenplus. Das Ergebnis hätte definitiv höher ausfallen können.“ Am Sonntag (13 Uhr) spielen die BSV-Frauen bei Wacker Mecklenbeck wieder um Punkte.