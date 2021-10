Sieg gegen Warendorfer SU II hat seinen Preis für den BSV Ostbevern

Die Miene von Daniel Kimmina direkt nach dem Abpfiff wollte so gar nicht zum Ergebnis passen. Nach einer souveränen Vorstellung hatten seine A-Liga-Fußballer gerade mit 2:0 gegen die Warendorfer SU II gewonnen, doch der Trainer des BSV Ostbevern blickte drein, als habe seine Truppe nach einer miserablen Leistung hoch verloren.

„Wir haben den Sieg teuer bezahlt“, begründete Kimmina seine Stimmungslage. Da war zum einen die Oberschenkel-Verletzung von Top-Stürmer Carsten Esser zehn Minuten vor Schluss. Drei bis vier Wochen, so befürchtete der Coach, werde Esser ausfallen. Und dann war da noch die Rote Karte für Carsten Knoblich nach einem Foul in der Nachspielzeit. „Wenn der Schiedsrichter die gibt, muss er vorher mindestens auch eine für Warendorf geben“, schimpfte Kimmina zu Recht. Nach einem noch heftigerem Einsteigen der Gäste hatte es zuvor nur Gelb gegeben.

Gäste helfen mit einem Eigentor

Bei seiner Mannschaft hatte der BSV-Trainer wenig Grund zum Meckern. Die WSU-Reserve hätte aus einer Kopfball-Chance mehr machen können (12.), ansonsten gaben die Blau-Weißen den Ton an. Angesichts der vielen Angriffe und Eckbälle sprangen allerdings nur wenige gute Chancen heraus. „Warendorf hatte aber auch die komplette Viererkette aus der ersten Mannschaft dabei“, so Kimmina. Zwei Großchancen aus kurzer Distanz vergaben Steffen Langanke (28.) und Esser (42.).

Also halfen die Gäste. Keine fünf Minuten nach dem Seitenwechsel lenkte Leon-Maurice Kordina einen flach getretenen Freistoß von Marcel Graf ins eigene Tor. Nach einem Foul an Esser hätte Michael Sanders für die Vorentscheidung sorgen können, scheiterte mit dem Elfmeter aber am Torwart (63.). Das 2:0 erzielte dann der eingewechselte Mohamed Alali mit einem schönen Kopfball (82.). „Wir sind das ganze Spiel über geduldig geblieben und haben uns den Dreier verdient“, sagte Kimmina am Ende noch. Zum Strahlen war ihm aber trotzdem nicht zumute.

BSV: Jürgens – Schulze Hobeling (64. Knoblich), Droste, Kleine Büning, Büst – Bensmann, Graf (77. Middrup), Kowol – Langanke (64. Alali), Esser (80. Ritter), Sanders. Tore: 1:0 Kordina (Eigentor/50.), 2:0 Alali (81.). BV: Langenbach (WSU) hält Foulelfmeter von Sanders (63.). Rote Karte: Knoblich (BSV/90.+2).