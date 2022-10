Sieger aus Stralsund fegt Beverhalle in Ostbevern

Eine 0:3-Heimniederlage hört sich erst einmal deutlich an. Und wenn man sich das reine Zahlenwerk anschaut, könnt man meinen, die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern seien beim 21:25, 22:25 und 16:25 gegen die Stralsunder Wildcats chancenlos gewesen. Dem war aber nicht so am Samstag in der Beverhalle. Die 167 Zuschauer bekamen stattdessen ein über weite Strecken enges Match zu sehen, in dem der Favorit von der Ostsee einen Ticken besser war.

„Glückwunsch an Stralsund. Unsere Gäste haben eine stabile Leistung gezeigt. Wir waren in Schlagdistanz, aber sie haben nicht gewackelt“, begann BSV-Trainer Dominik Münch seine Analyse der lediglich 80 Minuten dauernden Begegnung. „Es fehlte nicht viel, nur ein paar Prozente - aber das letzte Bisschen konnten wir nicht herstellen. Unser Gegner hat personell wenig experimentiert. Sie haben wohl gemerkt, dass wir gefährlich werden könnten.“

Im ersten Durchgang gingen die Gastgeberinnen mit 5:2 in Führung. Bis zum 16:16 waren sie gleichauf. Dann setzte sich das Team aus Mecklenburg-Vorpommern über 23:19 auf 25:21 ab. „Wir haben viele Chancen gehabt, aber im ersten Satz waren unsere Aufschläge noch nicht so gut“, kommentierte Münch.

Im zweiten Abschnitt erlebte Sophia Fallah ihr Pflichtspieldebüt im BSV-Ensemble. „Das war cool. Ich habe mich sicher gefühlt“, berichtete sie. Nach einer mehrwöchigen Pause aufgrund einer langwierigen Fingerverletzung hatte sie am Tag zuvor erstmals ohne schützende Pratze am lädierten Gelenk trainiert. „Sie war sehr präsent“, lobte Münch. Und sie zeigte gleich, wie wertvoll sie für den heimischen Zweitbundesligisten werden kann. Völlig zu Recht erhielt die großgewachsene und dynamische 17-Jährige beträchtliche Spielanteile.

3:6, 6:11, 14:16 und 21:22 lauteten die Zwischenstände auf dem Weg zum knappen Ostbeverner Satzverlust. Wieder war das gute Mithalten nicht belohnt worden.

Und das sollte sich auch in Durchgang drei wiederholen. Beim 11:11 war der anfängliche Rückstand wettgemacht, aber wieder zeigten die mit viel Erfahrung ausgestatteten Gäste in der entscheidenden Phase keine Schwäche. Spätestens beim 16:23 war klar, wer die Halle als Sieger verlassen würde. „Als wir abreißen lassen mussten, war auch der Glaube nicht mehr da“, so Münch.

Libera Franziska Seidel wurde beim BSV zur MVP gewählt, Zuspielerin Kathleen Weiß wurde diese Auszeichnung bei den Wildcats zuteil. Und dann hatten sich die Stralsunderinnen noch einen netten Gag für ihren Coach Robert Hinz einfallen lassen, der am Vortag 30 Jahre jung geworden war. Einer weit verbreiteten Gepflogenheit Folge leistend durfte er die Beverhalle von Unrat befreien. Sein Team hatte dazu eine Riesenkiste mit Kronkorken mitgebracht und eine dezent kleine Zahnbürste zum Fegen.

BSV-Damen: Horstmann, Kerkhoff, L. Dreckmann, A. Dreckmann, Knight, Roer, Spöler, Hattemer, Seidel, Mersch-Schneider, Fallah, Strothoff, Pasel, Lüpken