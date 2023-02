Simon Lührman – Meistertitel mit Mauritz im Mai?

Simon Lührmann macht gerade eine neue Erfahrung. Erstmals spielt der langjährige Fußballer in Reihen des BSV Ostbevern um den Aufstieg in die Bezirksliga. Dabei erhält der 28-Jährige beim SV Mauritz tatkräftige Unterstützung von zwei prominenten Mitspielern.

Derzeit genießt Simon Lührmann den Skiurlaub in den Kitzbühler Alpen. Aus sportlicher Sicht die Ruhe vor dem Sturm. Denn in einer Woche beginnt für den 28-jährigen Ostbeverner der zweite Teil einer A-Liga-Saison, an deren Ende für seinen Verein SV Mauritz nach Möglichkeit der Meistertitel stehen soll. Während die Konkurrenz schon an diesem Wochenende loslegt, hat der Spitzenreiter spielfrei und steigt erst im März ein.