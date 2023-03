Skurios Volleys Borken müssten Etat für Aufstieg verdreifachen

Seit einem halben Jahrzehnt spielen die Frauen der Skurios Volleys Borken um den Meistertitel in der 2. Liga Nord mit. 2019 und 2022 ließen sie die gesamte Konkurrenz hinter sich – verzichteten aber anschließend auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Auch diesmal fehlt es ihnen an Geld, um diesen Schritt zu wagen.

Die Skurios Volleys Borken, am Samstag um 19.30 Uhr Gastgeber für die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern, wollen Meister werden in der Nordstaffel – zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren. Auf einen dann möglichen Aufstieg in die 1. Bundesliga würden sie aber – wie schon 2019 und 2022 – auch in diesem Jahr wieder verzichten.