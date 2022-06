Sophia Kleinherne aus Telgte ist bei EM in England dabei

Sophia Kleinherne steht im endgültigen 23er-Aufgebot des DFB für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England. Es wird die erste EM-Teilnahme mit der deutschen A-Nationalmannschaft für die 22-jährige werden, die inzwischen in der Frauenfußball-Bundesliga für Eintracht Frankfurt spielt. Neben 49 Auftritten in DFB-Nachwuchsteams hat die gebürtige Telgterin seit November 2019 auch schon 16 Länderspiele in der Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bestritten. Im Rahmen des zweiten Trainingslagers vor der Fußball-EM 2022 findet am 24. Juni (Freitag/17 Uhr) in Erfurt noch ein Testmatch gegen die Schweiz statt, ehe die deutschen Damen in zwei Wochen zum Saisonhöhepunkt aufbrechen. Am 8. Juli (Freitag) steht das erste Gruppenspiel gegen Vize-Europameister Dänemark an, an das sich die Duelle mit Titelkandidat Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli) anschließen.

