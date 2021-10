Sophia Kleinherne erfährt heute die EM-Gegner

Mit 21 Jahren hat Sophia Kleinherne schon elf A-Länderspiele bestritten. Zuletzt kamen zwei gegen Israel hinzu. Am heutigen Donnerstag erfährt sie die EM-Gegner der DFB-Auswahl für 2022 in England.

Sophia Kleinherne hat ihre Länderspiele Nummer zehn und elf für die deutsche A-Nationalmannschaft bestritten. Neun davon hat sie gewonnen, hinzu gesellen sich ein Unentschieden und eine Niederlage. In Israel (1:0) spielte die 21-jährige 90 Minuten durch, beim Rückspiel in Essen (7:0) wurde sie in der Halbzeitpause zu Schonungszwecken ausgewechselt. In beiden Matches konnte die Telgterin viel für den Spielaufbau der DFB-Elf tun, da sie als Innenverteidigerin kaum gefordert war.

In der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland liegen die deutschen Damen nach vier Spielen mit zwölf Zählern zwei Punkte vor Portugal, das am 30. November in Faro der übernächste Gegner ist. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM.

EM-Auslosung in Manchester

Am heutigen Donnerstag um 18 Uhr wird Kleinherne mit Spannung nach Manchester schauen, wo die Auslosung der Endrundengruppen für die EM 2022 stattfindet. Diese findet vom 6. bis 31. Juli in England statt. Das Eröffnungsspiel steigt im Old Trafford in Manchester, das Finale im Wembley-Stadion.

16 Nationen haben sich qualifiziert. Deutschland befindet sich in Lostopf 1 und kann deshalb in der Vorrunde nicht auf die Topteams aus Frankreich, den Niederlanden oder dem Gastgeberland treffen. In Lostopf 2 befinden sich Schweden, Spanien, Norwegen und Italien. Dänemark, Belgien, Österreich und die Schweiz werden aus Topf 3 zugelost, während Island, Russland, Finnland und Nordirland eher als Außenseiter gelten.