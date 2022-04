Sophia Kleinherne: Niederlage am Geburtstag

An ihrem 22. Geburtstag hat Sophia Kleinherne ihr 16. Länderspiel in der deutschen A-Nationalmannschaft bestritten. Allerdings verlief das WM-Qualifikationsmatch in Serbien anders als erhofft. Die DFB-Elf musste überraschend in eine 2:3-Niederlage einwilligen und verpasste damit die vorzeitige Qualifikation für das WM-Turnier vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland. Dank drei Zählern Vorsprung auf das Team vom Balkan und dem deutlich besseren Torverhältnis können Kleinherne & Co. das Erreichen des Finalturniers Anfang September in der Türkei und gegen Bulgarien noch aus eigener Kraft nachholen. Zunächst aber wartet die gebürtige Telgterin gespannt auf die Nominierung des vorläufigen EM-Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 16. Mai. Dieser wird später noch auf 23 Spielerinnen für die Europameisterschaft im Juli 2022 in England reduziert.