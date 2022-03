Spannend bis in die Nachspielzeit zwischen Telgte und Nottuln

Wenn der Tabellenvierte und Dritte der Landesliga aufeinandertreffen, spricht viel für ein ausgeglichenes Match. Und genau so kam es am Sonntag auch. Bis in die Nachspielzeit hinein blieb es beim Pflichtspieldebüt von Esther Kleinfeld für die SG-Frauen spannend gegen GW Nottuln, ehe beide Mannschaften nicht so richtig glücklich wirkten mit dem 1:1 (0:0).

Den Gastgeberinnen schmeckte das Unentschieden nicht, da sie erst kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen mussten. Für die Gäste ist der Teilerfolg zu wenig, um noch ernsthafte Ambitionen im Aufstiegsrennen hegen zu dürfen.

Die erste Hälfte gehörte den Grün-Weißen aus Nottuln – sie hatten Feldvorteile, ohne dass sich daraus zahlreiche Einschussmöglichkeiten ergaben. Die einzig nennenswerte vereitelte SG-Torhüterin Catia Rodrigues Santos, als sie eine allein auf sie zulaufende Gäste-Akteurin am Torerfolg hinderte.

„In der zweiten Halbzeit waren wir galliger und besser im Spiel“, freute sich SG-Coach Sebastian Wende über eine Leistungssteigerung seines Aufgebotes. Es störte den Spielaufbau des Gegners früh und wurde mit dem Führungstreffer von Sarah Fipke (58.) belohnt.

Aber Nottuln wehrte sich und kam immer mal wieder gefährlich vors SG-Gehäuse. Der einzige Gegentreffer fiel aber erst wenige Minuten vor dem Abpfiff. „Deshalb sind wir jetzt vielleicht etwas enttäuscht, können aber besser mit dem Remis leben als unser Gegner. Wer hätte gedacht, dass wir nach dem Spiel über einen Punkt enttäuscht sein würden? Dass Nottuln in beiden Spielen gegen uns zusammen nur einen Zähler geholt hat, wird ihnen wehtun“, so der Telgter Übungsleiter. Unter dem Strich befand er die Punkteteilung aber durchaus als verdient.

SG-Damen: Rodrigues Santos – Mors, Rüter, Osthues – S. Baysal, Plagge, Deipenwisch (46. Kleinfeld), Holtmann (72. Joswowitz), Fipke – Hilgenhöner (46. Ix), Honermann. Tore: 1:0 Fipke (58.) 1:1 Koch (88.).