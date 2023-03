Spiel in Borken ist für BSV Ostbevern „absolutes Saison-Highlight“

Die Rahmenbedingungen machen den Ostbeverner Auftritt bei Zweitliga-Spitzenreiter Borken zu einem besonderen Erlebnis für die BSV-Volleyballerinnen. Durchschnittlich 650 Zuschauer sorgen für eine glänzende Atmosphäre in der Arena.

Esther Spöler hat ihre Verletzung überwunden und ist in Borken wieder dabei.

„Ich hoffe, wir sind vollzählig“, sagt BSV-Trainer Dominik Münch vor dem Gastspiel am Samstag um 19.30 Uhr bei Spitzenreiter Skurios Volleys Borken. „Das heißt nicht, dass alle zuletzt Verletzten bei 100 Prozent sind, aber es gibt niemanden, den man schonen müsste. Das ist erfreulich, aber natürlich sind nicht alle in Topform. Bei Esther Spöler merkt man zum Beispiel schon, dass sie nach sechs Wochen Pause einiges an Spritzigkeit aufholen muss. Nichtsdestotrotz ist sie für uns eine wichtige Spielerin.“

Im Hinspiel hielten die Blau-Weißen über längere Phasen gut mit. „Zwei Sätze haben wir nur mit zwei Punkten Unterschied verloren“, erinnert sich der Ostbeverner Übungsleiter. „Wir waren anschließend nicht unglücklich mit unserer Leistung. Allerdings haben wir Anika Brinkmann nur für einzelne Punkte stoppen können. Zuletzt war sie bei einigen Spielen nicht dabei. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder zurückkommt.“

Die Ostbevernerinnen sind sich darüber im Klaren, dass sie als klare Außenseiterinnen ins Westmünsterland anreisen. „Borken hat schon registriert, dass wir in Stralsund gewonnen haben und wird extrem gewarnt sein“, so Münch weiter. „Deshalb wird es für uns noch mal schwerer, auch dort für eine Überraschung zu sorgen. Für uns ist es ein absolutes Saison-Highlight vor schöner Kulisse. Wir haben nichts zu verlieren und können vielleicht Selbstvertrauen tanken.“

Jeder Satzgewinn wäre für das BSV-Aufgebot ein unerwartetes Plus, jeder Punktgewinn ein Zusatzgewinn im Rennen um den Klassenverbleib auf sportlichem Weg.