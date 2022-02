Spitzenspiel des BSV Ostbevern gegen SV Bad Laer mit Zuschauern

Rechtzeitig zum Spitzenspiel der Aufstiegsrunde in der 3. Liga West hebt der BSV Ostbevern das Zuschauer-Verbot in der Beverhalle auf. Es gilt die 2G-Plus-Regel und die Besucher müssen Masken tragen.

Rechtzeitig zum Spitzenspiel der Aufstiegsrunde in der 3. Liga West hebt der BSV Ostbevern das Zuschauer-Verbot in der Beverhalle auf. Wenn die BSV-Volleyballerinnen am kommenden Sonntag (27. Februar, 16 Uhr) den SV Bad Laer erwarten, sind Besucher wieder zugelassen. Die beiden Mannschaften hatten ihre Vorrunden-Gruppen jeweils auf dem ersten Platz abgeschlossen.

Am Samstag gilt die 2G-Plus-Regel. Ausnahmen von der Testverpflichtung gelten unter anderem für Personen mit einer Booster-Impfung. Für die Zuschauer besteht „durchgängige Maskenpflicht“, teilt der BSV mit.

In den beiden letzten Heimspielen der BSV-Frauen gegen den USC Münster II (3:2) und gegen den TV Hörde (3:0) war Publikum nicht erlaubt.