Staffeleinteilung wie in der Saison 2019/20

Kreis Warendorf

Die Vergabe der Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Bezirksliga steht in der Kritik. Der Kreisvorstand erklärt, warum er so entschieden hat. Zwei A-Liga-Staffeln sind 2022/23 sehr wahrscheinlich. Die Klassen sollen nach dem Vorbild der letzten Zweigleisigkeit 2019/20 zusammengestellt werden.

Von Uwe Niemeyer