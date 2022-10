Staffelleiterin und Team-Routinier

2016 verabschiedete sich Manuela Imholt nach 24 Jahren vom aktiven Fußballsport. 2021 feierte sie ihr Comeback im BSV-Tor. „Ich war in den vergangenen Jahren nie so fit wie jetzt“, sagt die 44-Jährige, die inzwischen auch als Staffelleiterin für den Fußballkreis aktiv ist.

Im Frühjahr 2016 beendete Manuela Imholt ihre Karriere als Fußballerin in der Westfalenliga. So sah es jedenfalls aus. Zehn Jahre lang hatte sie als Feldspielerin das Trikot des BSV Ostbevern getragen, ab ihrem 24. Lebensjahr dann als Torhüterin. Drei Aufstiege von der Kreisliga bis in die vierthöchste deutsche Spielklasse hatte sie mitgemacht.