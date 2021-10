Starke Aufschläge ebnen den Weg

Das war ein Einstand nach Maß für die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern. Zum Auftakt der neuen Drittliga-Saison gewannen sie deutlich mit 3:0 bei den Sportfreunden Aligse. In Lehrte hatten die Blau-Weißen zwei Sätze lang alles im Griff, ehe sie im dritten Durchgang kämpfen mussten. „Wir sind sehr zufrieden“, fasste Trainer Dominik Münch den 77-minütigen Auftritt in der Nähe von Hannover zusammen.

„Wir sind sehr gut reingekommen“, freute sich der Übungsleiter. Sieben Service-Winner bereiteten den Gastgeberinnen mehr Pro­bleme in der Annahme als ihnen lieb sein konnte. Über 15:8 legte das BSV-Aufgebot gleich einigen Abstand zwischen sich und den Gegner. Beim 25:21 war der erste Abschnitt entschieden.

Der zweite Satz verlief ähnlich. Der BSV ging in Führung und brachte diese beim 25:16 ins Ziel. „Einen halben Satz lang haben wir brillant geblockt“, so Münch.

Der dritte Durchgang gestaltete sich dann wesentlich ausgeglichener. Aligse hatte sich entschlossen, riskanter aufzuschlagen und setzte Libera Franziska Seidel damit anfangs mächtig unter Druck, ehe sich dies später normalisierte. „Wir waren im Aufschlag nicht mehr ganz so gut. Du kannst es auch nicht erzwingen“, erläuterte der BSV-Coach. „In der entscheidenden Phase war die Mannschaft aber voll da.“ Ohne Anzeichen von Nervosität zog sie die Zügel an und am Gegner vorbei. Nach dem Matchball zum 25:23 waren die ersten drei Zähler 2021/22 eingefahren. „Ich bin froh, dass wir 3:0 gewonnen haben“, so Münch.

Sophia Kerkhoff, früher Eggenhaus, wurde auf Ostbeverner Seite zur wertvoll­sten Spielerin gewählt. Am nächsten Wochenende sind die BSV-Volleyballerinnen spielfrei in ihrer Siebenergruppe, ehe es am 30. Oktober zu Union Emlichheim II geht. Das erste Heimspiel steht am 6. November (19 Uhr) gegen TV Eiche Horn Bremen auf dem Spielplan.

BSV-Damen: Horstmann, Kerkhoff, L. und A. Dreckmann, Seidel, Roer, Mersch-Schneider, Ottens, Hattemer, Spöler, Schulte-Döinghaus, Knight