Stefan Hollmann auf Platz zwei hinter Johannes Vogelsang

Johannes Vogelsang vom VfL Sassenberg führt die Torjägerliste der Kreisliga A der letzten 22 Jahre mit großem Abstand an. Auf Platz zwei folgt Stefan Hollmann vom BSV Ostbevern. Josef Maffenbeier von der SG Telgte hält gleich zwei Bestleistungen.

Der Torhunger von Sassenbergs Johannes Vogelsang ist noch nicht gestillt. Nach einer Fersensporn-Verletzung kehrte er für die letzten vier Spiele des VfL vor der Winterpause auf den Platz zurück und machte das, was er am besten kann, nämlich Tore zu schießen. Fünfmal traf er, schraubte damit sein A-Liga-Konto auf sagenhafte 185 Treffer. Er führt damit die ewige Torjägerliste der Kreisliga A der letzten 22 Jahre mit großem Abstand an. Stefan Hollmann vom BSV Ostbevern, seit kurzem und bis zum Saisonende zweiter BSV-Trainer neben Dirk Lampe, liegt satte 62 Tore dahinter.