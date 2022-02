Stiven Itermann ist für die Cincinnati Bengals und Joe Burrow

2019 unterlagen die Los Angeles Rams (blau-gelbes Trikot) im Super Bowl den New England Patriots. In der Nacht von Sonntag auf Montag wollen sie es gegen die Cincinnati Bengals besser machen.

Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nach Mitternacht im SoFi Stadium in Inglewood (Los Angeles) der Anstoß zum Super Bowl LVI erfolgt, werden auch in Telgte, Westbevern und Ostbevern etliche American-Football-Fans vor dem Fernseher sitzen. „Ich habe fünf Freunde zu mir eingeladen“, sagt Stiven Itermann und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Den Super Bowl guckt man immer mit Freunden – wegen des Gemeinschaftsgefühls. Vielleicht schläft aber auch der eine oder andere von ihnen ein.“ Immerhin dauert die Übertragung bis vier Uhr in der Früh.