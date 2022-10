Stralsund legt über 1000 Kilometer für drei Zähler zurück

Bislang hatten die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern nichts zu bestellen in den Vergleichen mit den Stralsunder Wildcats. Ob sich das am Samstagabend in der Beverhalle für die Blau-Weißen ändert? Die Gäste sind auch diesmal klarer Favorit.

Mehr als 1000 Kilometer werden die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats am heutigen Samstag zurücklegen. Morgens um 9 Uhr geht‘s an der Ostseeküste los, abends nach dem Zweitliga-Match in Ostbevern gleich wieder zurück. Dann hoffen sie die Zähler elf bis 13 in der Tasche dabei zu haben. Bislang ist ihre Punkteweste fast weiß – vier Begegnungen, vier Siege, lediglich bei den Tiebreak-Erfolgen in Oythe und gegen den ETV Hamburg ließen sie jeweils einen Zähler liegen.

„Das ist eine Hammertruppe – von den Namen her und auch sonst stehen sie nicht umsonst da oben“, hat BSV-Trainer Dominik Münch großen Respekt vor dem fünften Spielpartner in der noch jungen Saison. „Kathleen Weiß hat über 300 Länderspiele bestritten und ist eine der besten Zuspielerinnen in Deutschland. Anne Krohn ist eine renommierte Diagonalangreiferin, hat zahlreiche MVP-Medaillen gewonnen und übernimmt viel Verantwortung.“

Bislang gab es für die Ostbeverner Volleyballerinnen in zwei Vergleichen nichts zu holen. Beide Duelle in Mecklenburg-Vorpommern gingen mit 3:0 an die Gastgeberinnen. Die jeweiligen Rückspiele verhinderte die Pandemie. „Wenn sie vielleicht mal einen schlechteren Tag erwischen, haben wir bessere Chancen, sie zu ärgern“, so Münch. Die einzige Schwäche der Wildcats sei ihre eher geringe Kaderbreite.

Der BSV Ostbevern kann möglicherweise auf seinen kompletten 14-köpfigen Kader zurückgreifen. Hannah Hattemer kehrt ins Spieltagsaufgebot zurück. Neuzugang Sophia Fallah hat ihre Fingerverletzung soweit überwunden, dass sie die Übungseinheiten mit einer Trainingspratze mitmachen konnte. Ein letzter Test wird zeigen, ob ein Einsatz gegen Stralsund schon Sinn macht.

„Wir freuen uns alle sehr auf ein Wiedersehen mit Pia Schulte-Döinghaus“, sagt der Übungsleiter. Die Mittelblockerin trug in der vergangenen Saison noch das Trikot der Blau-Weißen und ist im Sommer dann zurück nach Norddeutschland gewechselt. Mit ihrem jetzigen Team geht sie favorisiert in die Begegnung in der Beverhalle. Ab 19 Uhr wird sich zeigen, ob die weite Stralsunder Anreise gut war für die anvisierten drei Punkte.