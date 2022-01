Stürmer der SG Telgte treffen bei BW Aasee jeweils doppelt

Zwei Wochen vorm Wiederbeginn der Saison hat Bezirksligist SG Telgte zumindest 60 Minuten lang voll überzeugt. Bei Blau-Weiß Aasee (Bezirksliga 12) gewannen die Gäste am Sonntag in einem Testspiel mit 5:2 (3:0). Fahri Malaj aus über 40 Metern (9.), Keno Lubeseder (20.) und wieder Malaj mit einem Elfmeter (43.) sorgten die die 3:0-Pausenführung. Zwei Tore von Sturmkollege Malaj, da wollte sich der eingewechselte Josef Maffenbeier nach dem Seitenwechsel nicht lumpen lassen. Er traf per Strafstoß zum 4:0 (52.) und in der Nachspielzeit zum 5:2. Die beiden Gegentore fielen in der 71. und 78. Minute. „Wir haben eine hervorragende erste Stunde gespielt“, lobte SG-Trainer Frank Busch. „Wir hatten viele Balleroberungen und noch viele Tormöglichkeiten.“ Dann wollten es die Telgter zu kompliziert machen und gestatteten auch BW Aasee seine Chancen, die der Gastgeber zu zwei Toren nutzte. Am nächsten Sonntag (30. Januar, 14 Uhr) absolviert die SG den letzten Test der Wintervorbereitung beim Bezirksligisten SV Bösensell.