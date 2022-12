Zum Schluss kommt Spitzenreiter Mauritz zum BSV Ostbevern

Was kann es Schöneres geben, als das Jahr mit einem Heimspiel gegen den Tabellenführer zu beenden? Die Fußballer des BSV Ostbevern haben jedenfalls nichts zu verlieren, wenn sie am Sonntag (15 Uhr) den SV Mauritz erwartet. Die Münsteraner stehen kurz vor der Winterpause an der Spitze der Kreisliga A1.

Das Hinspiel war ein Spektakel. Der BSV führte in einem rasanten Schlagabtausch schon mit 5:0, als der Gegner ab der 76. Minute noch dreimal traf. „Mauritz hat sich schnell berappelt, spielt jetzt sehr konstant und schießt viele Tore“, sagt Ostbeverns Trainer Daniel Kimmina. „Die Truppe ist super besetzt.“ Und sie hat gerade erst mit Ex-Profi Benjamin Siegert (41) viel Erfahrung dazubekommen.

„Wenn wir etwas mitnehmen, ist es gut. Wenn nicht, ist es kein Beinbruch“, so Kimmina, der weiterhin auf Marco Bensmann und auch auf Falk Droste (Gelbsperre) verzichten muss.