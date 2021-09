TC Ostbevern: Aufstiegs-Endspiel bei Brukteria Dreierwalde

Die beiden Herrenmannschaften des TC Ostbevern bestreiten ihr jeweils letztes Spiel in der Tennis-Sommersaison. Die Männer I (Bezirksklasse) treten am Sonntag (10 Uhr) im Duell um Ligaplatz drei beim TC St. Mauritz in Münster an. Nach zuletzt zwei Siegen möchte das Team um Mannschaftsführer Lukas Peschke die Spielzeit mit einem weiteren Erfolg abschließen.

Zum Aufstiegs-Endspiel in der 1. Kreisklasse reist die Zweitvertretung zeitgleich nach Brukteria Dreierwalde. Mit einem Sieg kann das junge TCO-Team den Gastgeber noch überflügeln und sich einen der beiden Aufstiegsränge sichern.

Im Seniorenbereich sorgen vor allem die Herren 30 (Bezirksklasse) für Spannung. Während in der Nachholpartie bei Tabellenführer TSC Münster am heutigen Freitag (15 Uhr) die Trauben sehr hoch hängen, kann das Heusel-Team am Sonntag (10 Uhr) auf eigener Anlage den Klassenerhalt mit einem Sieg über ETuS Haltern perfekt machen.

Alle anderen Teams dürfen beruhigt die abschließenden Begegnungen angehen. Die Herren 40 empfangen am Samstag (11 Uhr) Tabellenschlusslicht RW Greven. Sie können mit einem Sieg Platz zwei in der Kreisliga festmachen. Die bislang ungeschlagenen Damen 50 (Bezirksliga) wollen gegen TF Wulfen (10 Uhr) den Heimvorteil nutzen und die Chance auf Platz zwei wahren.