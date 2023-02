TC Ostbevern rasiert den Spitzenreiter aus Stadtlohn/Ahaus

So strahlen die Überraschungs-Sieger (v.l.) Nils Müller, Moritz Bußmann, Kevin Kitzinski, Ralph Löckener und Lukas Peschke

Einen Überraschungs-Coup schafften die Herren des TC Ostbevern in ihrem Bezirksliga-Duell gegen Spitzenreiter SG Stadtlohn/Ahaus III. Gegen den zuvor verlustpunktfreien Aufstiegsfavoriten gelang den TCO-Männern ein knapper, aber hochverdienter 4:2-Erfolg.

Bereits nach den vier Einzeln lag das Team um Mannschaftsführer Lukas Peschke gegen deutlich höher eingestufte Gästespieler mit 3:1 in Front. Peschke siegte im Spitzeneinzel mit einer starken Vorstellung mit 6:3, 6:3. Nils Müller (6:3, 6:4) und Moritz Bußmann (6:4, 6:4) blieben ebenfalls ohne Satzverlust, während Kevin Kitzinski (4:6, 2:6) in zwei Durchgängen unterlag. In den abschließenden Doppeln verkürzten die Gäste schnell durch einen 6:3, 6:1-Sieg über Bußmann/Ralph Löckener auf 2:3. Nervenstark drehte dann das Duo Peschke/Kitzinski seine Partie und sicherte mit 4:6, 6:1, 10:5 den überraschenden Heimsieg.

Am 11. März folgt das letzte Match in der Tennishalle Ostbevern gegen den Tabellenvorletzten TSC Münster. Mit einem weiteren Sieg könnte das TCO-Team die Chance auf den Ligaverbleib wahren.