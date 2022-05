TC Ostbevern startet mit zwölf Teams bei den Erwachsenen

Mit zwölf Erwachsenen-Teams startet der TC Ostbevern in die Tennis-Sommersaison. Während die beiden Damenmannschaften und die neu formierte Damen 30 zunächst spielfrei haben, geht es für die restlichen Teams ab dem morgigen Samstag wieder offiziell um Meisterschaftspunkte.

Am höchsten eingestuft sind aktuell die Damen 40, die im Sommer 2022 in der Münsterlandliga aufschlagen. Das Team um Mannschaftsführerin Manuela Cord empfängt am Samstag zum Auftakt ab 12 Uhr den Verbandsliga-Absteiger ESV Münster. „Das ist schon ein harter Brocken, zumal wir am ersten Spieltag Personalprobleme haben“, fasst Cord die Ausgangssituation zum Saisonauftakt zusammen.

Ebenfalls am Samstag spielen die Herren II als Aufsteiger in die Kreisliga beim TC Union Münster II und die Herren 40 (Kreisliga) bei Grün-Weiß Reckenfeld.

Am Sonntag (8. Mai) steht das erste Nachbarschaftsduell der Sommerrunde an, wenn die Damen 50 aus Ostbevern (Bezirksliga) um 10 Uhr beim Aufsteiger SV Ems Westbevern antreten. TCO-Mannschaftsführern Karin Orthaus erwartet eine spannende und ausgeglichene Auftaktpartie auf der Vadruper Anlage.

Das erste Herren-Team (Bezirksklasse) steht vor einer herausfordernden Saison. Neben dem erstmaligen Männer-Derby gegen die SG Grün-Weiß Telgte im August trifft das Peschke-Team auf weitere starke Kontrahenten. Da drei Mannschaften Ende August in die Kreisliga absteigen müssen, will die TCO-Formation am Sonntag (10 Uhr) gleich zu Hause an der Westbeverner Straße gegen Blau-Weiß Borken punkten. Unterstützt werden die Herren in dieser Sommerrunde auch durch Mark Bußmann, der ein Doppelspielrecht besitzt und somit das Team seines Sohnes Moritz an einzelnen Spieltagen bereichern wird. Parallel empfangen die Herren 30 (Bezirksliga) am Sonntag den TC Ascheberg. Die Herren 50 (1. Kreisklasse) starten beim TV Jahn Rheine. Zudem sind die beiden Hobby-Teams im Einsatz.