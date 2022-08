TC Ostbevern steigt souverän in die Münsterlandliga auf

Mission erfüllt! Mit einem ungefährdeten 7:2-Erfolg beim TC Hiltrup II steigen die Damen des TC Ostbevern in die Münsterlandliga auf. Das Team um Spitzenspielerin Katharina Herweg gewann beim sieglosen Schlusslicht auch das sechste Saisonspiel klar und wird im kommenden Sommer wieder in der höchsten Spielklasse auf Bezirksebene antreten. Auch ohne die Stammspielerinnen Saskia Timmermann und Katharina Frye waren Herweg (6:0, 6:0), Sabrina Wendland (6:1, 6:1), Vanessa Lindmeyer (6:0, 6:0), Claire Kunstleve (6:1, 6:0) und Frauke Aumann (6:1, 6;0) sowie die Doppel Herweg/Kunstleve (6:3, 6:0) und Wendland/Lindmeyer (6:1, 6:0) den Münsteraner Gastgeberinnen in allen Belangen überlegen. Marina Lauvers musste sich bei ihrem ersten Saisoneinsatz in drei Sätzen geschlagen geben. Das dritte Doppel ging kampflos an Hiltrup. Mit einer imposanten Match-Bilanz von 45:9 steigen die Ostbevernerinnen hochverdient vor dem Tabellenzweiten Blau-Weiß Rheine auf. Sie freuen sich jetzt schon auf starke Gegner im Sommer 2023 in der Münsterlandliga.