TCO-Damen II gelingt 6:0-Erfolg gegen Leeden

Mit einem klaren 6:0-Sieg gegen Westfalia Leeden kletterten die Damen 2 des TC Ostbevern auf den zweiten Platz in der Kreisliga. In der Nachholbegegnung war das TCO-Team die dominierende Mannschaft und gewann gegen das Liga-Schlusslicht ohne Probleme. Lediglich Ella Simon musste im Spitzeneinzel beim 6:1; 3:6 und 10:5 über die volle Distanz gehen. Alle weiteren Duelle von Kristina Mentrup (6:1; 6:2), Janine Wansing (6:3; 6:2) und Kristin Heitmann (6:1; 6:0) sowie die Doppel Simon/Heitmann (6.4; 6:2) und Mentrup/Wansing (6:1; 6:3) gingen in zwei Durchgängen an die TCO-Damen. Damit bleibt das Mentrup-Team weiterhin ungeschlagen und hat gute Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksklasse. Nach den Sommerferien folgen dann die entscheidenden Vergleiche mit Tabellenprimus Brukteria Dreierwalde und RW Greven.