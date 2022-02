TCO-Herren punkten beim Tabellenführer

Die Herren des TC Ostbevern punkteten in einer packenden Begegnung bei Spitzenreiter TSC Münster II. Die Herren 30 des TCO verloren deutlich gegen den SV Mauritz. Nils Müller unterlag knapp in einem spannenden Spitzeneinzel gegen Steffen Grimberg.

Spannung pur bis zum letzten Ballwechsel: In einer umkämpften Partie erspielten sich die Herren des TC Ostbevern (Bezirksklasse) gegen Tabellenführer TSC Münster II ein 3:3-Unentschieden.

Sebastian Tebbe legte mit einem glatten 6:0, 6:1 vor, ehe Nachwuchsspieler Moritz Bußmann mit 3:6, 4:6 das Nachsehen hatte. Spitzenspieler Lukas Peschke sorgte mit einem 6:3, 6:2-Erfolg für die neuerliche Führung, doch Jörn Spahn konnte seinen guten Auftritt nach vergebenem Matchball beim 4:6, 6:3, 9:11 nicht veredeln. In den abschließenden Doppeln musste jeweils der Match-Tiebreak entscheiden. Peschke/Tebbe (1:6, 7:5, 4:10) zogen den Kürzeren, während Bußmann/Spahn (6:4, 5:7, 10:7) dem TCO-Quartett das leistungsgerechte Unentschieden sicherten.

In einer ausgeglichenen Gruppe sollten die Herren auch in den verbleibenden beiden Partien gegen den Dorstener TC IV und Lengericher TC punkten, um nicht doch noch in Abstiegsgefahr zu geraten.

Eine erwartete Niederlage setzte es für die Herren 30, die das Bezirksliga-Duell gegen den Aufstiegsfavoriten SV Mauritz Münster in eigener Halle mit 0:6 verloren. In einem interessanten Spitzeneinzel setzte sich der ehemalige TCO-Akteur Steffen Grimberg mit 1:6, 6:0, 10:6 gegen Nils Müller durch. Patrick Lorenz musste sich nach hartem Kampf ebenfalls erst mit 7:6, 2:6, 8:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Alle weiteren Partien von Max Heusel, Matthias Pohlmann sowie die Doppel Borgmann/Lorenz und Heusel/Pohlmann gingen glatt in zwei Durchgängen an die starken Gäste.

Am kommenden Sonntag (13. Februar, 12 Uhr) trifft der TCO in seiner letzten Saisonbegegnung auf den SV Ems Westbevern.