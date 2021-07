Telgter Citylauf in diesem Jahr nur vereinsintern

Der Citylauf des TV Friesen Telgte wird in diesem Jahr nur vereinsintern ausgetragen. Die 15. Auflage 2022 ist aber schon geplant – dann mit einem zusätzlichen Wettbewerb.

Der Telgter Citylauf – hier ein Bild von der letzten Auflage 2019 – wird in diesem Jahr nur vereinsintern ausgetragen.

Besonders die jüngsten Teilnehmer des Telgter Citylaufs hatten bis zuletzt gehofft, dass es in diesem Jahr doch noch einen Bambinilauf geben würde. Auch andere Stammläufer sehnten sich danach, nach 18 Monaten Corona wieder zur Normalität zurückkehren zu können und im September in Telgte an den Start zu gehen. Doch daraus wird leider nichts. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: „Wir hoffen fest auf den 17. September 2022“, sagte Mirco Borgmann, Leiter des ausrichtenden TV-Friesen-Lauftreffs, nach der jüngsten Orga-Team-Sitzung, bei der es um Alternativen zum Citylauf gegangen war. Geplant ist, 2021 zum ursprünglichen Lauftermin einen internen Citylauf nur für die Mitglieder anzubieten.



Die Organisatoren würden sich freuen, wenn sich viele Läufer zum virtuellen Volksbank-Cup anmelden würden. Der Cup, eigentlich bestehend aus Läufen in Ostbevern, Einen, Telgte und Everswinkel, findet in diesem Jahr nicht als Präsenzveranstaltung statt. Jeder hat die Möglichkeit, an den geplanten Laufwochenenden selbst eine Strecke von zehn Kilometern zu absolvieren, die Ergebnisse einzureichen und sich die Chance auf ein Präsent und ein Shirt zu sichern. Informationen dazu finden Interessierte auf www.laufcup-warendorf.de.

Immerhin: Die 15. Auflage des Volksbank-Citylaufs am 17. September 2022 ist derweil bereits genehmigt. Die Wettbewerbe werden dann durch einen weiteren ergänzt: einen 2500-Meter-Juxlauf für jedermann oder jederfrau ohne Zeitmessung.