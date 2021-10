Telgter Coach Henning Voß: „Wir sind voll im Soll“

Die Handballerinnen des TV Friesen um Coach Henning Voß sind mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Kreisliga-Saison 2021/22 gestartet.

Die Handballerinnen des TV Friesen sind durchaus zufrieden mit ihrem Start in die Kreisliga (Staffel 2). Zwei Siegen stehen bislang zwei Niederlagen gegenüber. „Wir sind voll im Soll“, sagt dazu Coach Henning Voß. „Unser Ziel war ein Mittelfeldplatz.“ Und genau da stehen die Emsstädterinnen als Tabellensechster von neun Teams mit 4:4 Zählern nach einem Viertel der Vorrunde.

„Die beiden Gegner, die wir schlagen mussten, haben wir besiegt“, erläutert der Telgter Übungsleiter. „Gegen die beiden anderen war es knapp und wir haben gut ausgesehen. Darup war in der Abwehrschlacht abgezockter und ist in der Schlussphase ruhig geblieben, während bei uns nicht alles geklappt hat. Aber wir haben gesehen, dass wir gegen alle Mannschaften konkurrenzfähig sind“, so Voß weiter.

22 Spielerinnen stehen in seinem Kader. Zwölf bis 16 davon sind regelmäßig bei den Übungseinheiten dabei. „Ich bin nicht traurig, wenn nicht alle da sind – 14 bis 16 ist eine gute Zahl zum Trainieren. Das Zusammenwachsen von vier Akteurinnen aus dem ehemaligen ersten Friesen-Aufgebot mit sechs bis sieben Jüngeren aus der A-Jugend sowie etlichen Spielerinnen aus der früheren Zweiten sei das vorrangige Ziel für die laufende Saison. „Durch die lange Pause ist es nicht leichter geworden, aber wir spielen schon guten Handball – gerade in der Abwehr“, berichtet Henning Voß. „Nachholbedarf besteht noch beim Torewerfen.“

Am Wochenende haben die Friesinnen noch einmal spielfrei, am 30. Oktober (Samstag/18.30 Uhr) geht es dann mit einem Heimspiel gegen die HSG Gremmendorf/Angelmodde weiter.

Die Vorrunde dauert bis zum 13. Februar. Danach werden die beiden heimischen Kreisligen nach Auskunft von Christian Maaß zu einer Meister- und einer Abstiegsrunde zusammengeführt. Sofern die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung mache, betont der Vorsitzende der Technischen Kommission des Handball-Kreises Münsterland. Bis Mitte Mai sollen alle Entscheidungen über Auf- und Abstieg gefallen sein.

„Das Positivste ist, dass wir mit Corona bisher nichts zu tun hatten. Alle aus der Damenmannschaft sind geimpft“, stellt Coach Henning Voß heraus. Insofern ist es für das weibliche Friesen-Team relativ einfach, sich im Spielbetrieb an die 3G-Regeln zu halten.