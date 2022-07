Telgterin ist zweifache Vize-Weltmeisterin

Im Juniorinnen-Doppel U 19 erreichte die zweifache Vize-Weltmeisterin Helena Lach (l.) mit Christine Drechsel das Finale und musste sich dort in drei knappen Sätzen geschlagen geben. Violetta Schweigert (kleines Foto) drang im U 16-Doppel bis ins Viertelfinale vor.

Deutsche Tischfußball-Meisterin im Junioren-Doppel war Helena Lach am Olympia-Stützpunkt der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken schon geworden. Jetzt setzte die junge Telgterin noch einen drauf und sicherte sich bei der WM in Nantes (Frankreich) gleich zwei Vize-Weltmeistertitel.