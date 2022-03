Telgtes Coach Wende: „Wir fahren auf der letzten Rille“

Für Sebastian Wende beginnt am Sonntag mit dem Auswärtsmatch bei Spitzenreiter Arminia Ibbenbüren II seine letzte Halbserie als Coach der Telgter Landesliga-Fußballerinnen. Personell fährt sein Aufgebot allerdings gleich zu Beginn der Rückrunde auf der letzten Rille.

SG-Coach Sebastian Wende hofft, dass in der Rückrunde bei den jüngeren Spielerinnen – hier Franziska Ix (Nr. 11) – der Knoten platzt und sie eine wichtige Rolle im Offensivspiel der Telgterinnen übernehmen können.

Nach fast neun Jahren geht Sebastian Wende auf die Zielgerade seiner Tätigkeit als Coach der Telgter Landesliga-Fußballerinnen. Zehn Meisterschaftsspiele stehen für ihn und sein Team bis zum 22. Mai noch an. Von Abschiedsstimmung sei noch nichts zu spüren, sagt der Übungsleiter. Die komme vielleicht am letzten Spieltag. Zunächst einmal gelte es, den Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen.

Dazu wird der Blick auch nach Vreden gerichtet. Die dortige Spielvereinigung hat als Schlusslicht in der gesamten Hinrunde lediglich drei Zähler einfahren können. Kommen in nächster Zeit nicht erheblich mehr hinzu, spielen die Emsstädterinnen definitiv auch 2022/23 auf Landesliga-Niveau. „Dann können wir uns auf eine entspannte Rückrunde und das Pokal-Halbfinale freuen.“

Allerdings mussten sie über die Winterpause zwei Nachrichten verdauen, die für die Qualität ihres Spiels eher abträglich waren. Maeva Jocksch hat sich zum UFC Münster verabschiedet und widmet sich dort nun ganz dem Futsalsport. Alexandra Füchtenbusch wird in dieser Spielzeit ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen. „Ihr Fehlen ist ein herber Verlust, aber sie waren auch nicht bei allen erfolgreichen Spielen dabei“, so Wende.

Zum Rückrundenstart wartet mit Spitzenreiter Ibbenbüren II gleich ein echtes Pfund auf die SGlerinnen. „Wenn Corona ihnen nicht in die Parade fährt, würde ich mich wundern, wenn sie nicht Meister werden“, legt sich der Telgter Trainer fest. Aufsteigen darf die Arminia-Reserve allerdings nicht, weil ihre Erstvertretung eine Klasse höher in der Westfalenliga aktiv ist. Das ist die Chance für die Verfolger Concordia Flaesheim, GW Nottuln und Union Wessum.

„Wir gehen in jedes Spiel als Außenseiter“, fährt Wende fort. Am Sonntag stimmt das definitiv, zumal mit Ina Plagge (Urlaub), Marion Osthues (Oberschenkelzerrung) und Neuzugang Esther Kleinfeld (Achillessehnenprobleme) wichtige Spielerinnen nicht an Bord sind. Und für einen Einsatz von Leistungsträgerin Franziska Rüter stehen die Chancen nach Auskunft ihres Coaches auch bei weniger als 50 Prozent. „Wir fahren auf der letzten Rille. Mir stehen nur zwölf aus dem Kader der Ersten zur Verfügung. Möglicherweise muss deshalb sogar das Spiel der zweiten Mannschaft abgesagt werden“, erläutert Wende.