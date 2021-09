Thomas Paesler ist eisern, wenn es ein Ziel gibt

Ostbevern

Thomas Paesler startet am Sonntag in Münster zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Marathon. Vor zwei Jahren erst hat der 53-Jährige über den Lauftreff des BSV Ostbevern mit dem Joggen angefangen. Er ist eisern, wenn er sich etwas vorgenommen hat. 16 Kilo hat Paesler abgenommen.

Von Niklas Großund