Tiebreak-Niederlage für BSV Ostbevern II in Gladbeck

In allen fünf Sätzen lagen die Verbandsliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II in Führung – trotzdem reichte es nicht zum Sieg in Gladbeck. Am Sonntag geht‘s schon weiter.

Drei Spiele innerhalb von vier Tagen waren vielleicht doch etwas zu viel für die zweite Damenmannschaft des BSV Ostbevern. Nachdem sie am Samstag mit VC Recklinghausen mit 1:3 unterlegen war und am Sonntag beim RSV Borken IV deutlich mit 3:0 gewann, mussten die Blau-Weißen nun am Dienstag in eine 2:3 (23:25, 25:16, 25:19, 22:25, 15:17)-Niederlage beim TV Gladbeck II einwilligen. „Über weite Strecken hatten wir das Spiel im Griff“, analysierte Trainer Dominik Münch. Allerdings gelang es dem Schlusslicht mehrmals, deutliche Rückstände noch in Satzgewinne umzumünzen. Am Sonntag steht schon das nächste Match an. Um 17 Uhr ist der Tabellendritte TSC Gievenbeck in der Beverhalle zu Gast. Melina Heitkötter ist dann nicht dabei.

BSV II: Schlautmann, F. und J. Eggersmann, J. und Cl. Struffert, Stübe, Heitkötter, Laus, Spahn, Kolkmann, Beuse.