Timing passt – BSV Ostbevern holt Luisa Lüpken von BW Aasee

Für einen Vereinswechsel können viele Faktoren ausschlaggebend sein. Bei Luisa Lüpken und dem BSV Ostbevern war es am Ende auch das perfekte Timing. BSV-Trainer Dominik Münch hat einfach „genau zum passenden Zeitpunkt angerufen“, sagt die Münsteranerin. Eigentlich wollte sie aus „privaten und beruflichen Gründen“ eine Volleyball-Pause einlegen, verabschiedete sich „schweren Herzens“ von Blau-Weiß Aasee. Nach einiger Zeit beschlich sie aber das Gefühl: Ohne Volleyball geht’s nicht wirklich. Da klingelte der Coach aus Ostbevern durch und erwischte Lüpken auf dem richtigen Fuß. Das war Maßarbeit.

Die 27-Jährige ist nach Außenangreiferin Kathrin Pasel der zweite Neuzugang des Zweitliga-Aufsteigers in diesem Sommer und der zweite vom letztjährigen Drittligisten und künftigen Regionalligisten BW Aasee. Lüpken ist Zuspielerin – eine Position, auf der der BSV eigentlich keine Not hat, weil mit Lea Dreckmann und Amy Knight zwei gestandene Stellerinnen zum Kader gehören.

Lea Dreckmann (Mitte) Foto: Aumüller

„Wir haben uns in diesem Jahr entschieden, eine dritte Zuspielerin dazuzunehmen, weil Lea ins Referendariat geht und noch nicht abschätzen kann, wie sie die Doppelbelastung mit der 2. Liga hinbekommt“, erklärt Münch. „Wir wollten in der 2. Liga kein Wagnis eingehen und auch Druck von Lea nehmen.“ Der BSV-Trainer weiß: „Man braucht natürlich jemanden, der diese Dreier-Zuspiel-Konstellation auch annimmt. Bei Luisa passt es einfach 100-prozentig.“

Die Neue kann erst ab September voll einsteigen. Ende August legt sie das Examen ab. Lüpken studiert in Münster Sport und Chemie auf Gymnasial-Lehramt und steckt gerade im Referendariat. Münch hatte bereits 2021 bei ihr angeklopft, da wollte sie Aasee aber nicht verlassen.

Amy Knight Foto: Aumüller

Lüpken kennt einige ihrer künftigen Teamkolleginnen aus der Uni-Auswahl. Und mit BW Aasee hat sie bereits in Ostbevern gespielt. „Das war total cool“, sagt sie. „Tolle Stimmung, viele Zuschauer und eine Mannschaft, die füreinander kämpft.“ Der BSV ist ihr dritter Verein. Fünf Jahre hat sie bei BW Aasee gespielt, davor seit ihrem sechsten Lebensjahr beim SV Union Lohne in Niedersachsen. Ihren Heimatverein hat sie wegen des Studiums in Münster verlassen. „Ich bin kein wechselfreudiger Mensch“, so Lüpken. Am BSV schätzt sie „das Familiäre“. Dass sie erstmals in ihrer Karriere in der 2. Bundesliga spielt, sei nicht ausschlaggebend für ihren Wechsel gewesen, sondern „das I-Tüpfelchen“. Sie sagt: „Ich bin gespannt, wie das wird.“

„ »Ich freue mich auf die Mannschaft, auf eine harmonische Truppe, in der das Miteinander wichtig ist.« “ Luisa Lüpken

Sorgen, angesichts der Konkurrenz im Zuspiel kaum zum Zuge zu kommen, macht sie sich nicht. Sie tickt anders. „Ich habe mich gefreut, dass ich um Hilfe gebeten wurde und mache das sehr gerne“, sagt Lüpken. „Ich freue mich auf die Mannschaft, auf eine harmonische Truppe, in der das Miteinander wichtig ist – so wie das auch bei Blau-Weiß Aasee war. Das Wichtigste ist für mich, dass wir Spaß zusammen haben.“

Die Personalplanungen sind in Ostbevern noch nicht abgeschlossen. Aus dem recht kleinen Stammkader der vergangenen Drittliga-Saison verlässt nur Mittelblockerin Pia Schulte-Döinghaus (zurück zum Zweitliga-Konkurrenten Stralsunder Wildcats) den Verein. Zwei weitere Neuzugänge plant der BSV noch ein. Noch ist nichts amtlich. Sicher ist nur: Eine vierte Zuspielerin ist nicht dabei.