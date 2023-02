Titel für Ostbeverner Wierling und Thormann

Die Westfälischen Meisterschaften in Witten-Annen verliefen erfolgreich für die Nachwuchssportler des BSV Ostbevern. Zwei Titel sprangen dabei heraus – zudem sind mehrere Youngster für die Westdeutschen Meisterschaften qualifiziert.

Bei den Westfälischen Meisterschaften in Annen gewannen Luis Thormann und Friedrich Wierling den Titel in den Einzelkonkurrenzen. Durch ihre Holzzahlen auf den Kunststoffbahnen in Witten stand für die Nachwuchskegler des BSV Ostbevern neben Platz eins auch die Qualifikation für die Westdeutschen Meisterschaften zu Buche. Dieser Sprung gelang auch Niklas Verenkotte.

Thormann, der bereits die Gesamtwertung bei den Ranking-Turnieren gewonnen hatte, zeigte auch auf westfälischer Ebene seine gute Form. Mit 618 Holz siegte er in der männlich U 14-Einzelwertung deutlich vor dem Zweitplatzierten, der 593 Holz erreichte.

Spannender Wettkampf

Bei den U 18-Jungs war es Wierling, der mit tollen 789 Holz den äußerst spannenden Wettbewerb gewann. Er musste bis zum letzten Wurf kämpfen, um zwei Holz besser zu sein als der Zweite, der wiederum nur zwei Holz vor dem Drittplatzierten lag.

Verenkotte erreichte 685 Holz, was als Sechster gerade noch zum Weiterkommen reichte. Kilian Keuper belegte mit 586 Holz den achten Rang. Etwas Pech hatte Nina Hornig bei der weiblichen U 18, wo sie mit 564 Holz den siebten Rang erreichte.

Freude bei Trainer Johannes Hornig

„Es war ein guter Tag für unsere Nachwuchsakteure. Auf diesem hohen Niveau weiterzukommen, löst Freude aus“, so Jugendtrainer Johannes Hornig. „Dass wir auf der Kegelsportanlage in Reckenfeld die Möglichkeit zum Training hatten, war ein wichtiger Faktor. So konnten unsere Aktiven auch mal auf einer anderen Bahn Erfahrung sammeln.“

Mit Paarkämpfen bei der männlichen U 14 und U 18 sowie im Paar Mixed U 14 und U 18 stehen am Sonntag in Annen weitere Titelkämpfe auf dem Programm.