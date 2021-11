Toller Freistoß krönt soliden Dreier des BSV

Die Fußballerinnen des BSV Ostbevern haben den fünften Sieg in der laufenden Westfalenliga-Saison gelandet. Dabei war der 2:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den SV Kutenhausen/Todtenhausen ein besonders wertvoller, ging es doch gegen den Tabellendritten der vierthöchsten deutschen Liga. Gleichzeitig verschafften sich die Blau-Weißen damit acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Wer gestern bei unfreundlichen Wetterbedingungen ein wenig zu spät den Weg ins Beverstadion fand, der verpasste den frühen Führungstreffer der Gastgeberinnen. Keine drei Minuten war die Begegnung alt, als Frieda Kemper zum ersten Mal für Torjubel beim Liga-Neunten sorgte. Nach dem ersten BSV-Angriff versenkte die Offensivspielerin das Leder im Gehäuse der Gäste aus dem Mindener Raum. Zunächst versuchten die Ostbevernerinnen nachzulegen, je weiter es in Richtung Halbzeitpause ging, desto druckvoller wurden jedoch die SVKT-Sportlerinnen. Torhüterin Manuela Imholt verhinderte den Ausgleich.

Auch in der zweiten Hälfte blieb die Begegnung arm an echten Torgelegenheiten. Vieles spielte sich zwischen den Strafräumen ab, keine Mannschaft vermochte sich ein nachhaltiges Übergewicht zu verschaffen. So war es fast zwangsläufig, dass der zweite Treffer aus einer Standardsituation heraus fiel. Lisanna Mahnke (68.) legte sich das Leder etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor zurecht und beförderte den Freistoß anschließend mit viel Schwung in den rechten oberen Torwinkel.

Die Entscheidung war gefallen. Die Gäste waren an diesem Tag einfach zu harmlos, um noch für eine Wende zu sorgen. Und sie blieben gestern den Nachweis schuldig, eine Spitzenmannschaft in der Westfalenliga zu sein. „Wir haben immer dagegengehalten. Unser Zweikampfverhalten und unser Pressing waren wunderbar. Das hat gut geklappt“, freute sich BSV-Coach Christian Rusche über den gelungenen Auftritt seiner Elf.

BSV-Damen: Imholt – Köhne, Koenen, Samberg, Mahnke – Rehm, Bröcker, Feldmann (60. Rieping), Kemper (86. Mücher), Weber – Mende (60. Beste). Tore: 1:0 Kemper (3.) und 2:0 Mahnke (68.)