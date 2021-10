Top-Ergebnisse für Gastgeber RV Gustav Rau Westbevern

Feste soll man feiern, wie sie fallen. Getreu diesem Motto hat der RV Gustav Rau Westbevern auch an seinem Hallenturnier festgehalten, das sonst im Frühjahr durchgeführt wird. Aus bekannten Gründen wurde daraus nichts. So wurde die Veranstaltung eben in den Herbst verlegt. Etwas abgespeckt im Programm, aber nicht weniger interessant.

„Der Termin passte uns ganz gut, da wir am Samstag auch die neue Reithalle einweihen konnten“, sagte die Vorsitzende Petra Weiligmann. Bei der Zusammenstellung der Prüfungen achtete sie mit dem Orga-Team darauf, den benachbarten Veranstaltungen in Handorf und Everswinkel nicht ins Gehege zu kommen. Auf die Geländeprüfungen verzichtete der RV Gustav Rau ohnehin, da derzeit noch einige Turniere im Freien stattfinden. So wurde es ein kleines Programm, das auf die Reiter unter 25 Jahren zugeschnitten war.

Antonia Craes vor Amelie Schleif

Auf A-Niveau gab es eine Kombinierte Prüfung aus Springen und Dressur. Sabine Schulze Beckendorf holte sich die Siegerschleife ab. Mit Quinie gewann sie das Stilspringen (Wertnote 8,3) und die Dressur (8,1). Der Gesamtsieg war ihr damit nicht zu nehmen. Dahinter reihte sich Anna-Lena Oelrich (RV St. Georg Saerbeck) mit Comet ein, Rang drei ging mit Mialina Meyer und Curly Sue wieder nach Westbevern.

Beim Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit hatte Marie Ridder vom RV Warendorf die Nase vorn. Für ihre Runde mit Arpeggina bekam sie die Wertnote 7,8 und siegte vor Luisa Charlotte Brocks (Waltrop) mit Mr. Schweinsteiger (7,7) und Katharina Dieckhoff mit Conley (7,6). Der Springreiter-Wettbewerb war wieder eine Angelegenheit für die Gastgeber. Mit der Note 8,0 siegte Antonia Craes mit Bella vor Amelie Schleif mit Glebedale Cupcake (7,5). Dritte wurde Lea Strotjohann (RV Ostbevern) mit Top Balina und der Note 7,4.

Top-Ergebnisse gab es für den heimischen Nachwuchs auch im Viereck. Sophia Bußmann (RV Ostbevern) gewann mit El Pleasure den Dressurreiter-Wettbewerb (7,7) vor Maike Schlieper mit Georgi, Maima El Miloudi mit Fürst Francisko und Muna Thorwesten mit Findus (alle Westbevern).

Beendet wurde das zweitägige Turnier mit einer Dressurreiterprüfung auf L-Niveau. Die Siegerschleife nahm Jana Schneegluth (Saer­beck) mit Fruchtzwerg mit nach Hause. Dahinter reihte sich ihre Vereinskollegin Maja Osterhaus mit Venustas Jellybaby ein. Sabine Schulze Beckendorf wurde Dritte, Jessica Wendker (Westbevern) platzierte sich mit Lucy Ann als Fünfte.