Tour über 315 Kilometer startet mit 10 Grad und Regen

315 Kilometer am Stück, 2000 Höhenmeter, und der Start mitten in der Nacht bei 10 Grad, Wind und Regen: Nur gut, dass sich Hermann-Josef Kövener, Frank Wientke und Bernhard Feikus aus Ostbevern so akribisch auf die Vätternrundan in Schweden vorbereitet hatten.

Die Ostbeverner Hermann-Josef Kövener, Frank Wientke und Bernhard Feikus entschieden sich 2020, an der Vätternrundan in Schweden teilzunehmen, der weltgrößten Radsportveranstaltung mit mehr als 20 000 Pedaleuren aus ganz Europa. „Nicht aus einer Bierlaune heraus, sondern ganz bewusst“, wie Feikus betont. 315 Kilometer am Stück wollten sie unter die Räder nehmen. Das war ihr großes Ziel.

Doch Corona machte ihnen 2021 einen Strich durch die Rechnung. So konzentrierten sie sich auf die Auflage 2022. Der Reiz war ungebrochen groß, zu Mittsommer durch die Nacht zu fahren, sich von den feiernden Schweden an der Strecke anfeuern zu lassen, um dann spätestens am Nachmittag des Folgetages ins Ziel zu kommen.

5000 Trainingskilometer

In der Vorbereitungszeit lag die Konzentration bei den Ostbevernern auf die Verbesserung der Ausdauer. „Von März bis zum Start kamen bis zu 5000 Trainingskilometer zusammen – für jeden von uns“, so Feikus.

Die Temperaturen in Deutschland steuerten auf tropische Hitze zu, als es mit dem Auto gen Norden ging. In Schweden war das Wetter ganz anders mit Regen und starkem Wind mit Orkanböen. Unter diesen Bedingungen rollten die Ostbevern exakt um 3.26 Uhr auf die Strecke. „Gerade einmal 10 Grad, Regen und Wind von vorne. Das tat unserer Motivation aber keinen Abbruch“, beteuert Feikus.

Der Start erfolgte in Motala, einer kleinen Stadt am Vätternsee in Südschweden. Über Jönköpping ging es im Uhrzeigersinn um den Vätternsee. Die nächsten Orte waren Hjo und Karlsberg, dann ging es zum Ziel wieder nach Motala. Gut eingepackt legte das Trio aus Ostbevern los, den Blick immer nach vorne auf die nasse Straße gerichtet.

„ »Die letzten 50 Kilometer hatten es in sich, immer rauf und runter.« “ Bernhard Feikus

„Konzentriert und teilweise mit anderen Sportlern in der Gruppe fahrend, lief es gut. Gegen Morgen klarte es auf, die Sonnenstrahlen wärmten uns wieder auf“, berichtet Feikus. „Die sanften Hügel hatten doch mehr Höhenmeter, als wir vermutet hatten. Zudem hatte der Veranstalter die Streckenführung gegenüber den Vorjahren geändert. Die letzten 50 Kilometer hatten es in sich, immer rauf und runter in einer wunderschönen Landschaft. Es waren dann insgesamt etwas mehr als 2000 Höhenmeter.“

„Glücklich und zufrieden“ erreichten Kövener, Wientke und Feikus nach einer Fahrtzeit von 12 Stunden und 40 Minuten das Ziel. „Der Wiederholungsfaktor liegt bei 100 Prozent“, sagt Wientke, der zum ersten Mal an der Vätternrundan teilgenommen hatte.