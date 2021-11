Trainer und Ex-Torwart Daniel Stratmann hilft beim SV Drensteinfurt als Spieler aus

Telgte/Ostbevern

Daniel Stratmann, Ex-Trainer der Westfalenliga-Frauen in Ostbevern, coacht jetzt den SV Drensteinfurt. Beim Auftritt in Telgte sitzt der 41-jährige frühere Torwart wahrscheinlich wieder als Ersatzspieler auf der Bank – so groß ist die Personalnot beim SVD.

Von Ralf Aumüller