Trainingsfrei für BSV Ostbevern nach Sieg in Telgte

Tore sind derzeit garantiert, wenn die Fußballer der SG Telgte II auflaufen. Sorgten sie am Donnerstag beim 5:2-Heimerfolg gegen Schlusslicht Greffen für beste Abendunterhaltung, so bekamen die Zuschauer im gut besuchten Takko-Stadion am gestrigen Sonntag sechs Treffer zu sehen. Allerdings gingen die Hausherren diesmal punktemäßig leer aus. Der BSV Ostbevern triumphierte im kleinen Derby mit 5:1 (2:0) und verbesserte sich in der A-Liga-Tabelle auf Platz fünf.

„Über 70 Minuten haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht“, freute sich Gäste-Trainer Daniel Kimmina. „Die ersten zehn Minuten und die Phase um das 3:1 herum nehme ich da mal aus.“ Dabei hätte seine Elf durchaus in Rückstand geraten können. Jonas Allmich (5.) mit einem Drehschuss über den Kasten und der gleiche SG-Angreifer mit einem Flachschuss aus kurzer Distanz nach gut einer halben Stunde hätten die Hausherren in Führung bringen können. „Einmal rettet uns Tobias Jürgens“, gab‘s dafür ein Sonderlob vom Ostbeverner Coach.

Stattdessen traf Marcel Graf (37.) aus halblinker Position und gut zehn Metern Torentfernung in die SG-Maschen. Und sechs Minuten später nutzte Carsten Esser seine zweite Chance nach Hereingabe von Lucas Wigger zum 2:0. Mathis Poßmeier hätte kurz drauf sogar noch erhöhen können.

In der zweiten Hälfte legte Esser (54.) noch einmal nach, ehe Julian Keller (64.) nach einem Standard die Gastgeber erstmals jubeln ließ. Diese wehrten sich gegen die drohende Niederlage, steckten nie auf, boten den Blau-Weißen aber fast zwangsläufig immer wieder immens große Räume zum Kontern an.

Nachdem ein Flachschuss von Peer Starzonek am BSV-Gehäuse vorbeigezischt war (75.), sorgte der eingewechselte David Wittkamp in der 79. Minute mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die Blau-Weißen für die Vorentscheidung, als er SG-Torhüter Tim Augustin geschickt umkurvte und einschob.

In der Nachspielzeit war mit Steffen Cramer ein weiterer Einwechselakteur für das 5:1 verantwortlich. „Wir in der zweiten Hälfte Räume angeboten bekommen, spielen es aber auch gut. Wir haben verdient gewonnen“, so Kimmina, der diesmal beträchtliche Qualität von der Bank bringen konnte. „Man kann vielleicht diskutieren, ob es das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen ist. Mit dieser Reaktion, die ich sehen wollte, haben sich die Jungs einen trainingsfreien Tag verdient.“

SG II: Augustin – Wolters (64. Lassak), Winkelnkemper, Krolikowski, Hermes (82. Brüning) – Kouba (82. Greshake), Starzonek, Krumrein, Holthusen (65. Art. Krasniqi) – Allmich (82. Hemesath), Keller.

BSV: Jürgens – W. Alali, Droste, Müller (69. Cramer), Hülsmann (85. L. Kock) – Graf (58. Kowol), Schulze Hobeling, Poßmeier – M. Alali (79. Wittkamp), Esser, Wigger (86. Hagenah). Tore: 0:1 Graf (37.), 0:2 Esser (43.), 0:3 Esser (54.), 1:3 Keller (64.), 1:4 Wittkamp (79.), 1:5 Cramer (90.+1)