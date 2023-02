Turnier ist der Höhepunkt im Jubiläumsjahr

Das große Fahrturnier mit den Westfälischen Meisterschaften vom 23. bis 25. Juni ist der Höhepunkt im Jahresprogramm der Fahrsportler des RFV Gustav Rau Westbevern. Es ist mit stets 600 bis 800 Meldungen eines der größten Turniere in Westfalen und Teil der Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen des Reit- und Fahrvereins. Diese und weitere Termine besprachen die Mitglieder um den Fahrsportbeauftragten Michael Gausepohl jetzt bei einer Versammlung.

Jump and Drive

Nach dreijähriger Pause soll das Jump and Drive wieder als Highlight beim Jugend-Hallenreitturnier am 25. März durchgeführt werden. Die Fahrer stellen einige Gespanne und möchten den Zuschauern einen spannenden Wettkampf liefern. Aufgrund der knappen Terminmöglichkeiten fällt das Trainingswochenende in diesem Jahr wahrscheinlich aus. Wie seit Jahren bewährt, führen die Fahrsportler am Karsamstag unter den Augen eines langjährigen und erfahrenen Richters ein Trainingsturnier durch. Die Kutschenwallfahrt findet am 18. Mai (Christi Himmelfahrt) statt. Vor dem Fahrturnier Ende Juni sind einige Arbeitseinsätze auf dem Turniergelände von Hermann-Josef Schulze Hobbeling in Vadrup nötig.

„ »Platz eins im Jubiläumsjahr des Vereins, das wäre natürlich das Sahnehäuptchen.« “ Michael Gausepohl

Das Training ist in dieser Saison im gewohnten Rahmen mit den Trainern Burkhard Elkmann und Michael Swiezynski geplant. Der RFV Gustav Rau stellt erneut ein Team für den Münsterländer Mannschaftscup. „Als Vorjahreszweiter sind wir guter Dinge, wieder gute Leistungen abliefern zu können“, sagt Gausepohl. „Platz eins im Jubiläumsjahr des Vereins, das wäre natürlich das Sahnehäuptchen.“