TV Friesen Telgte organisiert 2022 gleich zwei Rennen

Weil’s so schön war, gleich noch zweimal: Die Radsport-Abteilung des TV Friesen legt im kommenden Jahr noch einen drauf. Im Oktober dieses Jahres hatte der Verein nach mehr als zwei Jahrzehnten Pause wieder ein Radrennen aufleben lassen. Für das Ein-Tages-Event „Rund um die Telgter Windräder“ haben die Organisatoren zu Recht großes Lob von den Fahrern und Besuchern bekommen. Davon beflügelt bieten die Friesen im Sommer 2022 gleich zwei große Radsport-Veranstaltungen an. Innerhalb von sechs Wochen – am 2. Juli und am 14. August – geht es zunächst wieder in der Bauerschaft Raestrup und dann im Gewerbegebiet Kiebitzpohl auf die Piste.

„Schon vor unserem Rennen im Herbst war klar, dass wir das wiederholen wollen – nach den Rückmeldungen am und nach dem Renntag sowieso“, sagt Patrick Altefrohne, Antreiber und Mitorganisator des Rennens. Der Telgter fährt auch selbst ambitioniert Amateurrennen, weshalb die zweite Auflage von „Rund um die Telgter Windräder“ nicht wie zunächst angedacht am 11. Juni, sondern am 2. Juli 2022 stattfindet.

Rennkalender ist voll

Am 11. Juni plant Altefrohne mit seinem Rennteam aus Münster im Rahmen des German Cycling Cup (GCC), der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft der Jedermänner, einen Start in Dresden. „Dieses Rennen ist seit 100 Jahren im August, jetzt wurde es verlegt“, ärgert sich Altefrohne. „Ich möchte mit meinem Team den GCC als Kapitän fahren. Ich kann diese Rolle nicht beanspruchen und dann gleich ein wichtiges Rennen absagen.“

Also startet „Rund um die Telgter Windräder“ am 2. Juli, dem zweiten Samstag der Sommerferien. „Das ist nicht optimal, aber es war die einzige Option“, erklärt Altefrohne. Der deutsche Radsport-Kalender sei voll, und die Telgter wollen wegen der besseren Wetteraussichten im Sommer nicht wieder in den Herbst ausweichen.

1,4 Kilometer rund um Hygi

Der TV Friesen plant ein identisches Programm wie 2021 – also insgesamt acht Rennen auf einem 5,3 Kilometer langen Rundkurs entlang der Windräder im Besterfeld. „Eventuell integrieren wir noch ein Bambini-Rennen. Das wollten wir auch schon in diesem Jahr, es war wegen Corona aber nicht zu planen“, so Altefrohne. „Und wir denken über weitere Aktionen für das jüngere Publikum nach.“

Ein Kriterium, ein Rennen auf einem sehr kurzen Rundkurs, richten die Friesen am 14. August (Sonntag) im Kiebitzpohl aus. Start und Ziel der nur rund 1,4 Kilometer langen Strecke soll auf dem Gelände der Firma Hygi sein. „Die genaue Strecke steht noch nicht fest, aber es geht nur durchs Gewerbegebiet. Wir wollen keine Anwohner beeinträchtigen und keine Hauptstraße nutzen“, betont Altefrohne.

An beiden Tagen ähnliche Rennklassen

Angedacht sind bei dem Kriterium ähnliche Rennklassen wie bei „Rund um die Telgter Windräder“. Ob der TV Friesen allerdings beide Male wieder vier Junioren-Starts anbietet, ist angesichts von Konkurrenz-Veranstaltungen offen. Die Nachwuchsklassen waren im Oktober schwach besetzt. Rennen für Elite-Amateure, Amateure, Frauen und Hobbyfahrer sind an beiden Terminen im kommenden Jahr fest eingeplant.

In Raestrup waren vor zwei Monaten knapp 250 Fahrerinnen und Fahrer an die Startlinie gerollt. Mit den Details für die beiden Wettfahrten 2022 beschäftigen sich die Macher ab Januar, so Altefrohne. Ein lauer Sommer wird es für die Friesen-Radsportler ganz sicher nicht.